Vučić: Počela borba protiv kriminala, imamo uvezene kriminalne klanove

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je borba protiv kriminala počela i da je, kako bi se kriminal počistio, bitno da se počiste oni koji sa kriminalcima sarađuju. Advokat Božo Prelević izjavio je danas da kriminalni klanovi koji su aktivni u Srbiji nisu „uvezeni“ kako je to rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, već smatra da „na čelu mafije piše ‘mejd in Serbia’ (proizvedeno u Srbiji)“ i da je to tako već tri decenije.

„Borba je počela i te kako počela. Uhapšeni su ljudi koji su pokušali ubistvo Alibega, a sve se tiče narko biznisa. Mi znamo i ko je juče izvršio ubistvo, i u toku je potraga za licem i lice koje je likvidirano i lice ranije likvidirano u Ušću imali su značajne kontakte sa pojedinim ljudima iz državnih struktura. To je ono što nas zanima, tu će borba biti najžešća“, rekao je Vučić u Batajnici. On je poručio da će država ljudima obezbediti punu sigurnost i