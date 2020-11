Nenad Nešić, bivši direktor Puteva RS: Sve sam radio po zakonu i odlukama Vlade Republike Srpske

Večernje novosti pre 1 sat | S.M.

KOMENTARIŠUĆI izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka kojim se tereti da je zloupotrebom službenog položaja "Prijedorputevima" pribavio korist skoro 17 milona KM, Nenad Nešić, bivši v.d. direktora "Puteva RS", i lider DNS kaže za "Novosti" da nema informaciju da je prijavljen tužilaštvu.

- Prvi put čujem za to. Moj komentar na to je samo da sam sve radio u skladu sa zakonom i odlukama Vlade RS, rekao je kratko Nešić. Službenici Uprave kriminalističke policije MUP RS podneli su Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka Izveštaj protiv Nešića, koji je osumnjičen da je privrednom društvu "Prijedorputevi" pribavio imovinsku korist u iznosu od 16.995.385,10 KM. Iz MUP RS je saopšteno, uz navođenje inicijala, da je Nešić od 8. maja 2018. godine do 31. avgusta