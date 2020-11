Vučić: Ne plašim se pretnji smrću

RTS pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je dobio informaciju da je plaćeni ubica Čaba Đer rekao da su mu dve grupe sa ovih prostora nudile novac da ga ubije. Ističe da se ne plaši pretnji i upitao je da li pojedini njegovim nestankom žele da zaustave razvoj Srbije.

Aleksandar Vučić je rekao da je malopre dobio tu informaciju i da je istina da je on to rekao, ali "šta je stvarna istina ko će znati". "Ne plašim se uopšte. Kada imate snove i kada ih ostvarujete, i kada verujete u ono što radite i kada ste sigurni da je to što radite dobro za vašu zemlju i za narod što bih se plašio", kazao je Vučić. Veoma je, navodi, ponosan na trud, na ljude sa kojima radi i na rezultate koji postižu. Navodi da sukobe na ulicama prizivaju oni