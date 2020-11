Strože mere u Hrvatskoj - zatvaraju se noćni klubovi, skupovi sa manje ljudi...

N1 Info pre 2 sata | Beta

Hrvatska uvodi rigoroznije mere u borbi protiv širenja koronavirusa među kojima su dodatno ograničavanje javnih okupljanja i zatvaranje noćnih klubova, saopšteno je u Zagrebu.

Šef Nacionalnog štaba civilne zaštite, ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao je da se mere uvode, jer dosadašnje nisu dovele do smanjivanja broja novozaraženih. One će važiti od subote u ponoć do 15. decembra. Tako se broj osoba na javnim okupljanjima ograničava na 25 umesto dosadašnjih 50, na svadbama na 15, sahranama 25, a na privatnim okupljanjima na najviše deset. Uvodi se i zabrana prodaje alkoholnih pića od 22.00 do 6.00. Obustavlja se rad noćnih