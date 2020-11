Vilson: Vučić želi da vidi Srbiju "u srcu Evrope"

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

VAŠINGTON: Izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson ocenjuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ostali srpski lideri nisu "ambivalentni" kada je u pitanju budućnost Srbije, te naglašava da oni ne žele da Srbija bude na periferiji Evrope, već "u srcu Evrope".

U intervjuu za Tanjug, on kaže da Srbija jeste u srcu Zapadnog Balkana, i ističe da taj region zaista predstavlja ključan deo Evrope i zato smatra dobrim napore i Srbije i zemalja regiona da budu što više integrisaniji sa EU i da budu deo Unije. "Jer, u EU vidimo razvoj ekonomije, povezanost u svim domenima i ubeđen sam da je to nešto što SAD mogu podržati na Zapadnom Balkanu i da doprinesu regionalnom i ekonomskom razvoju, ali sve to svakako kao osnov do krajnjeg