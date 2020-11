Radojičić: Gradski štab sutra o GSP-u, ne možemo zaustavljati prevoz van stanica

N1 Info pre 2 sata | Beta RTS

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić najavio je da će beogradski krizni štab zasedati u ponedeljak, kako bi dogovorili način sprovođenja mera koje je tražio medicinski krizni štab, naročito kada je reč o gradskom prevozu.

Izvor: RTS "Tri mere su ključne - skraćenje radnog vremena, kontrola kućne izolacije i preporuka da se radi od kuće", rekao je gradonačelnik. On je rekao da je poruka da se manje kreće i da će se u gradskoj upravi dogovoriti kako da sprovedu zahtevane mere. Objasnio je da GSP u "špicevima" putnike prevozi sa 1.640 vozila, a da će taj broj vozila na ulici biti do 20.00 časova, a ne kao do sada samo od 6.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00. "Ipak, ne možemo zaustavljajti