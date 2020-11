Krizni štab doneo odluku: Slede IZMENE U GRADSKOM PREVOZU u BGD, POSEBNO U ŠPICU! Da li će autobusi stajati na svakoj stanici?

Prva pre 3 sata

Gradski saobraćaj neće biti obustavljen, a produžava se vreme takozvanog špica kada će biti povećan broj vozila, odlučio je danas beogradski Krizni štab, saznaje " Blic".

Umesto dosadašnjeg špica koji je trajao od 15 do 17 časova, kada je uključivan maksimalan broj vozila, ubuduće će biti produžen i trajaće od 15 do 20 časova. Ova odluka, kada i ostale koje je u subotu doneo republički Krizni štab za borbu protiv korona virusa, počeće da se primenjuje od sutra. Autobus će stajati na stanici Prema odluci gradskog kriznog štaba u tom periodu će biti uključeno 236 vozila više od uobičajenog broja. To praktično znači da će na ulicama u