Kon: Ohrabruje što je manji broj zaraženih iz Beograda

Danas pre 44 minuta | Piše: Beta

Epidemiolog i član Kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv epidemije korona virusa, Predrag Kon izjavio je večeras da ohrabruje što je udeo inficiranih iz Beograda spao sa 50 na 30 odsto u ukupnom zbiru novozaražnih u Srbiji.

Kon je na Radio-televiziji Srbije (RTS) kazao da je trenutna situacija „nepovoljna, vanredna i u delovima katastrofalna“, ali da već pet dana udeo Beograda nije premašio 2.200 registrovanih slučajeva, koliko je do sada bilo maksimalno. „(U Beogradu je) virus dosegao taj maksimum, sad je pitanje kako će to dalje teći“, rekao je on. Komentarišući sahranu patrijarha Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irineja, Kon je rekao da će se za nedelju dana videti posledice