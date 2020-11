"Francuska vas voli": Vučić o članstvu u EU, i detaljima razgovora sa emanuelom makronom

Blic pre 16 minuta | L. G.

Srbija je pristupila novoj metodologiji za članstvo u EU, i nadamo se da ćemo početkom sledeće godine da otvorimo dva klastera, čime bi se otvorio najveći deo poglavlja, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. - Ostao bi neotvoren još jedan klasrter, i time bismo najveći deo poglavlja, kako smo ih do juče tumačili, otvorili. Za to će biti potrebno mnogo energije i rada, i za to očekujemo podršku i od Francuske i od drugih zemalja - rekao je Vučić. On je tako