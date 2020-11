Vučić: Do jutros smo imali 47 mrtvih od korone

Nova pre 19 minuta | Autor:Jovana Šesterikov

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas najteži dan, i da će svaki sledeći biti još teži.

On je dodao da je do jutros od korone preminulo još 47 osoba, “Do preseka u 15 časova možda će biti više preminulih”, rekao je Vučić. Predsednik Srbije rekao je i da srpske bolnice dnevno prime 10.000 građana. “Mi možemo sada samo da gradimo bolnice i apelujemo. Ali džaba nam”, rekao je Vučić i dodao da Srbija radi sve što je u njenoj moći da dobije vakcinu među prvima. On je rekao da gradnja novih bolnica neće biti dovoljna za suzbijanje epidemije korona virusa i