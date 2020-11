Srednje škole i stariji osnovci prelaze na onlajn nastavu

iKragujevac pre 22 minuta

Učenici srednjih škola i stariji osnovci, od petog do osmog razreda, preći će na onlajn nastavu, dok će mlađi osnovci, od prvog do četvrtog, nastaviti da idu u školu, odlučeno je na današnjoj sednici Kriznog štava.

Prema rečima dr Branislava Tiodorovića, vrtići se ne zatvaraju, jer za to nema ni potrebe ni opravdanja. Tiodorović je naveo da je Krizni štab doneo odluku da školski raspust počne 21. decembra i da traje do 18. januara naredne godine. On je dodao da se fakultetima predlaže organizovanje onlajn nastave, s tim što će pojedini, poput medicine ili prirodnih nauka, biti morati da organizuju vežbe, uz poštovanje svih preventivnih mera.