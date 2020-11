"Ova nedelja će biti do kraja vrlo teška, vikend takođe i sigurno i sledeća nedelja" (VIDEO)

Prva pre 2 sata | Prva TV, B92.net

Član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović rekao za Prvu da se zaravnjenje krive, ali samo ako se striktno poštuju nove mere, može očekivati 3, 4. decembra.

Pre toga se smanjenje broja novozaraženih ne može očekivati, objasnio je on, jer je potrebno da od njihovog uvođenja do prvih rezultata, prođe bar deset do dvanaest dana. "Moguće je da dočemao Novu godinu s mirnijom situacijom", rekao je on. Upitan kako smo došli do najcrnje statistike da imamo 1.000 zaraženih na 100.000 stanovnika, dr Tiodorović kaže da je medicinski deo Kriznog štaba na to ukazivao još u septembriu i da su još u oktobru tražili da se uvedu