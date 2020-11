Srbija obara najcrnje rekorde: Četvrti smo u svetu po broju zaraženih po glavi stanovnika

Pravda pre 1 sat | Politika

Direktor SZO za Srbiju Marijan Ivanuša izjavio je danas da je Srbija u svetskom vrhu po broju zaraženih virusom kovid-19 u odnosu na broj stanovnika, kao i da su ispred nas samo Gruzija, Andora i Luksemburg.

On je za televiziju Prva rekao da je situacija ozbiljna, ali da treba sačekati da se vidi da li će pooštrene mere dati rezultate, preneo je Tanjug. Kako je rekao, mere nemaju optimalne rezultate, ali je i to bolje nego da ih nema. Ivanuša je ocenio i da se epidemiološka situacija neće poboljšati do sredine decembra. „Videćemo za nedelju dana kakve će rezultate dati mere. Slovenija ima strože mere, ali nisu bitno bolje brojke. Jeste zaustavljeno donekle širenje, ali