Stiže prava zima: Danas hladno, a sutra sneg i to u ovim delovima Srbije

Kurir pre 3 sata

U Srbiji se danas tokom dana očekuje oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom i susnežicom, na planinama sa slabim snegom, saopštio je Republičcki hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar slab do umeren, uglavnom severni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3, najviša u većini krajeva od 1 do 5, u Timočkoj Krajini oko 7 stepeni. U ponedeljak umereno do potpuno oblačno, još ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije mestimično sa slabim snegom. U utorak u većini krajeva malo i umereno oblačno i suvo. U sredu naoblačenje sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. U košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu