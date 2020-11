Hladno do vikenda

Radio 021 pre 2 sata | Weather2umbrella

U Novom Sadu u ponedeljak tmurno i hladno, krajem dana i tokom večeri uz smanjenje oblačnosti.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura -1°C, maksimalna dnevna 3°C. U utorak ujutro maglovito i veoma hladno, uz slab do umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano, ali i dalje hladno. U sredu naoblačenje. U četvrtak i petak oblačno i uglavnom suvo. Maksimalna temperatura narednih dana biće uglavnom oko 5°C. Za vikend relativno toplo, ali povremeno sa kišom. Maksimalna temperatura biće preko 10°C. Od srede do kraja sedmice duvaće umeren do