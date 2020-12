Detalji nesreće kod Smedereva: Kamion u preticanju udario u golf? Vozač nastradao na mestu - supruga lakše povređena

Večernje novosti pre 1 sata | J.I.

KAKO „Novosti“ saznaju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu, nakoj uviđaja saobraćajne nezgode na obilaznici kod Smedereva, koji je upravo završen, do udesa je došlo kada je teretno vozilo preticalo putničko marke folcvagen golf.

- Kako je tačno došlo do kontakta prilikom preticanja još nije najjasnije. To će utvrditi istraga, rekao nam je tužilac koji je bio na mestu nesreće. U sudaru teško je povređen 44-godišnji vozač golfa iz Smedereva. On je u teškom stanju prebačen u ovdašnji Urgentni centar ali je uprkos naporima lekara, podlegao povredama. Njegova supruga, koja je bila na mestu suvozača u golfu, zadobila je lakše povrede, rečeno nam je u smederevskoj bolnici gde je žena zrbinuta