Nije šala: Adolf Hitler pobedio na izborima u Namibiji

Na lokalnim izborima u Namibiji izabran je jedan kandidat koji se zove Adolf Hitler, prenosi nemački dnevnik Bild.

Ovaj 54-ogodišnji Namibijac, Adolf Hitler Uunona, osvojio je 84,88 odsto glasova u distriktu Ompunđa u regionu Ošana, na severu Namibije. Adolf Hitler je započeo svoju političku karijeru u partiji "Svapo", sa kojom je pobedio na aktuelnim regionalnim izborima. Bildu je objasnio da mu je ime dao njegov otac.