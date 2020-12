Vlada danas: Ugostitelji do 17 sati i "katanac" vikendom

RTV pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD - Vlada Srbije danas treba da usvoji nove mere koje je predložio Krizni štab, a jedna od njih biće da ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti mogu da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom neće raditi uopšte, saznaje Tanjug.

Nove mere stupaju na snagu od sutra. Nove mere, koje će vlada usvojiti danas su sledeće: prodavnice prehrambene robe mogu da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend; apoteke, benzinske pumpe za točenje goriva i dostava hrane putem kurira mogu da rade neograničeno, sedam dana u nedelji; pozorišta i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 sati, uključujući i vikend; pijace radnim danima mogu da rade reglularno, a vikednom od 6 sati do 15 časova. Ugostiteljske i