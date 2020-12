RHMZ izdao novo upozorenje! Olujni udari dostižu najavljeni maksimum, u Beogradu će biti jezivo

Mondo pre 2 sata | Marija Ivetić

U četvrtak i petak očekuje se jak vetar (košava) maksimalne brzine od 24 do 28 m/s, odnosno i do 100 kilometara na sat, navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Jak vetar, a u košavskom području ponegde i olujni, najavljen je za petak, uz temperature od 0 (najniža) do 13 (najviša) stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je posebno upozorenje na vetar koji će u Srbiji praviti probleme naredne dve nedelje. "Tokom prve dekade