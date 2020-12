Jutro oblačno, a od sredine dana promena: Kiša sledeće nedelje, možda i sneg

Večernje novosti pre 24 minuta | Tanjug

DANAS će u većem delu Srbije biti suvo i još malo toplije, sa maksimalnom temperaturom od 8 do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, a od sredine dana više sunčanih intervala, samo će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati oblačno, ponegde sa slabom kišom. U Timočkoj Krajini hladnije uz mogućnost provejavanja slabog snega. Vetar umeren i jak, u košavskom području ponegde i olujni, južni i jugoistočni. Foto: RHMZ printskrin Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 8 do 13, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije, oko 3 stepena. U