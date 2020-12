OD DANAS NOVE MERE U SRBIJI: Obratite pažnju – evo šta se sve menja

Sandžak haber pre 2 sata | Novosti

VLADA Srbije usvojila je juče nove mere za borbu protiv kovida, koji je za 24 sata odneo još 61 život u našoj zemlji, dok je na 22.243 testiranih na virus korona pozitivno 7.802.

Od danas će radno vreme trgovina, restorana, frizerskih i kozmetičkih salona, teretana, bazena, igraonica biti do 17 sati, a vikendom neće raditi. Prodavnice prehrambene robe, kiosci, i radnim danima i vikendom mogu da rade do 21 sat, a apoteke i benzinske pumpe bez ograničenja. Pijace će biti otvorene i u danima vikenda do 15 časova, dok restorani i barovi u okviru hotela i privatnih smeštaja, mogu pružati usluge isključivo prijavljenim gostima do 21 sat svakoga