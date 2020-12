Sreća vas možda pogleda već večeras: Drugo izvlačenje nagradne igre Uzmi račun i pobedi! Možda baš vas čeka stan u Zemunu

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Danas u 17.55 biće održano drugo izvlačenje u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2020, uz direktan prenos na prvom programu javnog servisa.

U današnjem izvlačenju biće dodeljeno pet automobila Fijat 500L i jedan stan u Beogradu, u naselju Zemunske kapije. Najsrećnije dobitnike izvući će naša reprezentativka u tekvondou i olimpijska šampionka Milica Mandić. View this post on Instagram A post shared by Siniša Mali, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) Sve informacije o nagradnoj igri građani mogu pronaći na sajtu www.uzmiracun.rs, a na raspolaganju im je i kontakt centar putem mejla kontakt@uzmiracun.rs, za