Meteorolozi upozoravaju: Sutra vetar olujne jačine, na jugu Banata orkanski

N1 Info pre 2 sata | Beta

U prvih deset dana decembra u košavskom području će duvati jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata će biti i orkanskih udara, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najjači udari vetra očekuju se sutra i u ponedeljak pre podne, na jugu Banata od 100 do 140 kilometara na ćas, a u Beogradu od 70 do 80. U ostalim danima do 10. decembra udari košave na jugu Banata biće uglavnom do 100 kilometara na čas, a na području Beograda do 60. U Srbiji će sutra biti umereno oblačno, toplo i vetrovito vreme, a magle ujutro će ponegde biti po kotlinama na jugozapadu. U Timočkoj krajini će biti oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Uveče i tokom