Upozorenje srpskih meteorologa: U naredna 2 dana najjači udari vetra u Banatu i Beogradu! Evo šta meteorolog Đurić kaže o košavi

Kurir pre 1 sat

Iako često deluje da košava uslovljava hladnije vreme, ona uglavnom donosi porast temperature u proseku za oko 5 stepeni i ima fenski efekat, kaže Đurić

BEOGRAD - Tokom prve dekade decembra u košavskom području duvaće jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima, upozorio je danas Republicki hidrometeoroloski zavod. Najjači udari vetra očekuju se sutra i u ponedeljak pre podne na jugu Banata od 100 do 140 km/h (28 do 40 m/s), a u Beogradu od 70 do 80 km/h (20 do 23 m/s). U ostalim danima udari košave na jugu Banata biće uglavnom do 28 m/s (do 100 km/h), a na području Beograda do 60 km/h