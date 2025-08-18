Pregovori Trampa i Putina - hoće li biti mira?

Radio 021 pre 49 minuta
Pregovori Trampa i Putina - hoće li biti mira?

Tri i po godine je izgledalo da pogibijama i bestijalnosti u Ukrajini nema kraja.

Međutim, posle samita u Enkoridžu, najvećoj vojnoj bazi SAD na Aljasci, promaljaju se jasni signali da bi se uskoro moglo okončati divljanje po najprostranijoj evropskoj državi. Na sukobljenim akterima je da svojom voljom odustanu od daljeg vojevanja, u tome ih niko ne može zameniti. Međutim, nakon susreta Donalda Trampa i Vladimira Putina u najvećoj, ali i od Vašingtona najudaljenijoj američkoj državi, čini se da je osmišljen plan koji bi mogao biti prihvatljiv za
