Važno upozorenje vozačima: Vidljivost smanjena zbog magle, na pojedinim deonicima duva olujni vetar

Blic pre 7 sati

JP "Putevi Srbije" savetuju oprez u saobraćaju zbog olujnog jugoistočnog vetra, kao i zbog pojave magle na pojedinim deonicama.

Zbog pojave magle vidljivost je smanjena od 50 do 100 metara na teritoriji Zaječarskog, Borskog i Knjaževačkog okruga, kao i na teritoriji opštine Žagubica, saopštili su Putevi Srbije. Prema upozorenju RHMZ, u košavskom području do 10. decembra duvaće jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima. Sutra i u ponedeljak, na jugu Banata, očekuju se najjači udari vetra, maksimalne brzine od 28 do 40 m/s (od 100 do 140 km/h), dok će u Beogradu, vetar