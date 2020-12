Dramatično upozorenje RHMZ-a: Očekujte orkanske udare vetra i do 140 kilometara na sat - evo kada će biti najjači!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na jugoistočni vetar olujne i orkanske jačine, negde i do 140 kilometara na sat.

Kako je objavljeno na sajtu RHMZ, tako će biti tokom prvih 10 dana decembra. Najjači udari vetra očekuju se danas i sutra pre podne, na jugu Banata od 100 do 140 kilometara na čas, a u Beogradu od 70 do 80. Foto: Printscreen/RHMZ Inače, danas će biti oblačno, toplo i vetrovito, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 15 stepeni. Najniža temperatura od 2 do 9C, najviša od 8 do 15C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.