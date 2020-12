Veoma toplo vreme za ovo doba godine, u košavskom području olujni vetar

RTS pre 1 sat

Ujutro po kotlinama jugozapadne Srbije ponegde magla. Tokom dana umereno oblačno, vetrovito i toplo. Uveče i tokom noći ka ponedeljku jače naoblačenje sa kišom sa jugozapada.

Očekuje se suvo i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Ujutro od 2 do 9, tokom dana i do 15 stepeni. U južnom Banatu udari vetra povremeno orkanske jačine, do 140 kilometara na čas. U Beogradu toplo, ali uz jak vetar. Temperatura oko 14 stepeni. Iduće nedelje svežije, a košava će slabiti od četvrtka.