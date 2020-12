Pažnja u saobraćaju zbog olujnog vetra i magle

Nova pre 41 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Putevi Srbije savetuju oprez prilikom vožnje na putu, jer će, prema upozorenju RHMZ, u košavskom području do 10. decembra duvati jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima. Danas i sutra na jugu Banata, očekuju se najjači udari vetra, maksimalne brzine od 28 do 40 m/s (od 100 do 140 km/h), dok će u Beogradu, vetar dostizati maksimalnu brzinu od 20 do 23 m/s (od 70 do 80 km/h). Savetuje se oprez i zbog magle koja smanjuje vidljivost na