Poslednja faza pregovora: Džonson: Mogućnost izlaska bez dogovora sve izvesnija

Blic pre 7 sati

Postoji velika mogućnost da Velika Britanija neće postići trgovinski sporazum sa EU, rekao je danas britanski premijer Boris Džonson, ali je najavio da će otići u Pariz, Brisel i Berlin ili bilo gde da bi došao do dogovora. - Mislim da je potrebno da budemo veoma jasni da sada postoji velika mogućnost da ćemo sa EU pre imati rešenje poput odnosa sa Australijom nego kao što je to bilo sa Kanadom. To ne znači da je to loše - naglasio je Džonson. Pregovori Britanije i