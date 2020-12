Potresni prizori na mestu tragedije: Avion sa dva člana posade najverovatnije udario u stenu

Blic pre 3 sata | Milan Pilipović

Avion u kojem su poginula dva člana posade, a koji je pronađen u selu Subotići na Kozari, najverovatnije se razbio prlikom udara od stenu, rekao je za Srpskainfo meštanin Dragoja Šmitran.

Telo jednog člana posade aviona koji se srušio na Kozari nađeno je u letelici, a drugo pored olupine, potvrdila je za ATV Mirna Miljanović, portrarol MUP RS. On kaže da se upravo vratio sa mesta nesreće, gde je veći broj policije i drugih službi koje su učestvovale u potrazi, piše Srpskainfo. – To je izrazito nepristupačan teren, sa mnogo kamenitih stena. To mesto je ovde poznato kako Kik i Crna lokva. Do mesta nesreće je veoma teško doći, čak i terenskim vozilom –