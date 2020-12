"Avion najverovatnije udario u stenu"

Alo pre 3 sata | Tanjug/V.Đ.

Uzroci pada sportskog aviona na području Kozare, a u kojem su poginula oba člana posade, zvanično nisu saopšteni.

Prema kazivanju meštanina Dragoja Šmitrana, avion se najverovatnje razbio nakon udara u stenu. On je za banjalučki portal Srpskainfo rekao da se upravo vratio sa mesta nesreće, gde je veći broj policajaca i drugih službi koje su učestvovale u potrazi. "To je izrazito nepristupačan teren, sa mnogo kamenitih stena. To mesto je ovde poznato kako Kik i Crna lokva. Do mesta nesreće je veoma teško doći, čak i terenskim vozilom", rekao je Šmitran. Šmitran je rekao i da je