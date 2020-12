Vreme hladno, ali ne "razvaljuje" košava! Danas oblačno i suvo, neće biti naglih promena

Mondo pre 2 sata | Tamara Sekulović

Tokom današnjeg dana temperatura će se kretati u rasponu od 2 do 6 stepeni, a duvaće slab i promenljiv vetar, brzinom do 2 metra u sekundi. Dan će obeležiti oblačno i suvo vreme.

Tokom današnjeg dana temperatura će se kretati u rasponu od 2 do 6 stepeni, a duvaće slab i promenljiv vetar, brzinom do 2 metra u sekundi. Dan će obeležiti oblačno i suvo vreme. Jutarnje časove obeležiće oblačno i suvo vreme. Na jugu, jugoistoku i istoku mestimično kiša, na višim planinama slab sneg. Vetar slab i umeren, uglavnom istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći na planinama istočne Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 5 do 11