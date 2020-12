Tuča i dimne bombe u Vašingtonu, najmanje petoro uhapšeno

Nova pre 8 sati | Autor:Sputnjik Autor:Sputnjik

Najmanje pet ljudi uhapšeno je u sukobima pristalica i protivnika američkog predsednika Donalda Trampa u Vašingtonu.

Tokom sukoba došlo je do tuča, a bacane su i dimne bombe. Sukobi su se dogodili pošto su Trampove pristalice organizovale miting ispred Vrhovnog suda SAD, dok su se protivnici okupili na mestu gde se održavaju antirasistički protesti “Crni životi su važni”, prenosi Sputnjik. A few minutes ago a group on the way to the plaza was attacked by Proud boys. One person stabbed and on the way to the hospital. *The video abruptly stops because the person recording was