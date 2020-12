Vučić: Srbija će sledeće godine prestići Hrvatsku po BDP-u

Blic pre 3 sata | M. R. M.

Srbija neće priznati nezavisnost Kosova dok sam ja predsednik, rekao je večeras Aleksandar Vučić u specijalnoj emisiji "Prva tema". - Mislim da je bolje pitanje da li se zalažete za priznanje ili nepriznavanje nezavisnosti Kosova.

Tada bi odgovor bio da, da i ne. Do aprila 2022. godine, kada su izbori za predsednika Srbije, to se neće dogoditi, a posle ćemo videti- rekao je Vučić. Akcenat emisije je na odnosima u regionu 25 godina posle Dejtonskog sporazuma. Vučić je istakao odmah na početku da do bilo kakve revizije Dejtonskog sporazuma može doći samo potpunim konsenzusom sva tri konstitutivna naroda. - O Dejtonskom sporazumu se pitaju tri konstutitivna naroda u BiH, a ne ni Igmanska