Od utorka toplije

U Novom Sadu u ponedeljak oblačno, prohladno i suvo.

Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 1°C, maksimalna dnevna 5°C. U utorak oblačno i toplije. Maksimalna temperatura oko 10°C. U sredu i četvrtak još toplije, uz uglavnom umereno oblačno vreme. Maksimalna temperatura biće do 14°C. Toplo i u petak, maksimalna temperatura do 12°C. Tokom dana očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom. Posle podne i uveče temperatura u osetnijem padu. U subotu osetno hladnije sa kišom i susnežicom.