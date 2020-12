Demirović: Nećemo odustati od Islamskog centra u Novom Pazaru

RTV pre 2 sata | Tanjug

NOVI PAZAR - Zamenik sandžačkog muftije Rijaseta Islamske zajednice Srbije Muhamed ef. Demirović danas je u obraćanju vernicima nakon džume (molitve) poručio da Rijaset neće odustati od izgradnje Islamskog centra u Novom Pazaru.

On je naveo da će preduzeti sve mere da ne dođe do međusobnih sukoba, jer je organizovana grupa ljudi zatvorila pristup placu na kojem je započeta izgradnja Islamskog centra, a tvrdi da se pomenuti put koji je zagrađen koristi čak 70 godina, i da za to postoje dokazi. “Te barikade nije postavila država, nadležni organi i institucije, već grupa ljudi kojoj se to dozvolilo od strane pojedinih organa ove države. Oni se ponašaju kao paralelna vlast, policija i