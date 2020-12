Krizni štab: Produženo radno vreme tržnih centara i ugostiteljskih objekata

Nova ekonomija pre 1 sat

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je danas da je Krizni štab doneo odluku da se radno vreme tržnih centrara, ugostiteljskih objekata i uslužnih delatnosti produži do 20 časova radnim danima, s napomenom da kovid redari sprovode kontrolu "kako je predviđeno".

Tiodorović je kazao novinarima nakon sednice Kriznog štaba da će ta odluka danas biti prosleđena Vladi Srbije i da se očekuje da se predlog usvoji tokom dana. Prema njegovim rečima, mere će biti na snazi do petka, navodeći da će narednih pet dana "služiti da se proceni i oceni epidemiološka situacija". On je dodao da u kafićima nije dozvoljeno "korišćenja muzike u bilo kom smislu". "Smatra da se ljudi uz muziku opuštaju i ne poštuju mere, što dovodi do mogućnosti