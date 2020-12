Novi soj korone u još jednoj zemlji: U Izraelu otkrivena četiri slučaja zaraznije varijante virusa

Blic pre 1 sat

U Izraelu su otkrivena četiri slučaja nove, mnogo zaraznije varijante virusa korona koja se prvo pojavila u Britaniji, saopšteno je danas iz izraelskog Miniustarstva zdravlja.

U saopštenju se navodi da su tri slučaja registrovana kod povratnika iz Engleske i da su izolovani u hotelu koji je zamišljen kao karantin. Četvrti slučaj je pod istragom. U Izraelu je tokom vikenda počela vakcinacija i do sad je dozu primilo 70.000 ljudi. Izrael je osigurao vakcine kompanija "Fajzer", "Moderna" i "Astra Zeneka" i izraženo je očekivanje da će imati dovoljno doza do kraja godine za 20 odsto stanovništva. U Izraelu je do sada registrovano 383.385