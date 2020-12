Vučić: Vakcinu će sutra primiti i neko iz vlasti kao dokaz da je ona valjana

Sandžak press pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da sutra počinje vakcinacija Fajzerovom vakcinom, da se kreće od staračkih domova i da će neko iz vlasti primiti vakcinu, kao dokaz da je ona valjana.

Da li ću to biti ja, Ana Brnabić ili darija Kisić Tepavčević, videćemo, rekao je Vučić novinarima u Golubincima. “Nekoga od nas ćemo da ostavimo za drugu, da pokažemo ljudima da je dobra svaka vakcina koju naš zdravstveni sistem dobije”, rekao je on. Vakcina je spasila čovečanstvo, dodao je Vučić i objasnio da će odmah biti odvojene po dve doze za vakcinaciju ljudi. “Ako bi uspeli da do kraja januara prvom vakcinom vakcinišemo milion građana, to bi bio veliki