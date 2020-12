Vremenska prognoza - 25. decembar

RTS pre 1 sat

Naoblačenje sa severa tokom noći i sutra zahvatiće celu Srbiju i doneti kišu, a na planinama uveče sneg. U nižim predelima sneg se očekuje u subotu. Ujutro temperatura od 1, tokom dana do 14 stepeni. U Beogradu povremeno kiša. Temperatura do 10 stepeni. Tokom vikenda na planinama će pasti više od 20 centimetara snega, a u nižim predelima centralne i južne Srbije formiraće se od 5 do 15 centimetara.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 25.12.2020. Petak: Naoblačenje sa kišom i padom temperature iz severnig, zapadnih i jugozapadnih krajevado kraja dana proširii na celu zemlju. Na planinama sneg. Vetar umeren, u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 7 na severu do 14 stepeni na istoku i jugoistoku. 26.12.2020. Subota: Oblačno i još hladnije sa padavinama. U nižim predelima prelazak