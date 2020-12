Sneg pada za vikend: Danas prolećne temperature, tokom noći stiže potpuni temperaturni obrt

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

DANI pred nama donose pravi vremenski rolerkoster, te od prolećnih 21 stepen koliko se danas očekuje u pojedinim krajevima Srbije, živa u termometru će pasti na nulti podeok za vikend. Stoga će se većina predela zabeleti ovog vikenda.

Naša zemlja ostaje pod uticajem toplog vazduha, pa će se danas zadržati natprosečno toplo vreme za ovo doba godine sa najvišom temperaturom ponegde i do 21 stepen, javlja Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Naime, jutarnja temperatura će se kretati od 0 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 11 na jugoistoku do pomenutih 21 stepen na zapadu Srbije. Prema podacima RHMZ-a jutros u 9 sati, u glavnom gradu, kao i u Negotinu već je izmereno 12 stepeni, dok je ovog