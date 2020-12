Fauči: Imunitet krda zahteva stopu vakcinacije do 90 odsto

Blic pre 10 sati

Postizanje imuniteta krda protiv korona virusa zahtevaće da bude vakcinisano između 70 i 90 odsto građana, ocenio je vodeći američki epidemiolog Entoni Fauči.

U intervjuu za Njujork tajms, on je priznao da je vremenom povećao procene o procentu stanovništva koje treba da bude vakcinisano kako bi se ostvario imunitet krda, nakon što je ranije govorio da je dovoljno da taj procenat iznosi 60 do 70 odsto, prenosi Rojters. - Kada su istraživanja javnog mnjenja pokazivala da bi samo oko polovina Amerikanaca primila vakcinu, govorio sam da bi za ostvarivanje imuniteta krda bilo potrebno da se vakciniše 70 do 75 odsto građana.