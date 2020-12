Načelnik: Otkaz jer sam se usprotivio promeni kriterijuma za merenje zagađenosti

N1 Info pre 1 sat | Jelena Mirković

I dok je zagađenje vazduha sve prisutnije u Srbiji, Agencija za zaštitu životne sredine je, posle 17 godina rada, otpustila načelnika odeljenja za kvalitet vazduha. Milenko Jovanović tvrdi da je otkaz dobio zato što se suprotstavio odluci direktora da se bez odobrenja stručnjaka menjaju kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta vazduha. Iz Agencije za N1 nisu odgovorili šta je uticalo na odluku o otpuštanju, ali su na svom sajtu objavili rešenje o otkazu.

Izvor: N1 Do penzije mu je ostalo još godinu i po dana. Višedecenijska karijera i stručnost su uticali na to da postane načelnik odeljenja za kvalitet vazduha. Milenko Jovanović kaže i da je postavio svih 36 mernih stanica Agencije za zaštitu životne sredine. Uprkos dostignućima, nadležni su ga otpustili. "Otkaz sam dobio jer sam se suprotstavio odluci direktora da bez konsultacija sa stručnim delom Agencije, znači sa nama koji to radimo u odeljenju, promeni