Misija - uništiti Srbe! Počinje ofanziva na Republiku Srpsku, predvodiće je evropska sila a pomagaće joj Bajden!

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko potvrdio je sinoć kako se može očekivati jače angažoranje međunarodne zajednice na sređivanju stanja u toj zemlji i najavio kako će posebnu ulogu u tome imati Nemačka.

"Mislim da će sada doći do preokreta i većeg angažmana Nemačke i to će biti na dobrobit i BiH i Balkana", kazao je Incko u intervjuu za TV Federacije BiH (FTV). On je ovo izjavio nakon što su se pojavila nagađanja da će ga na mestu visokog predstavnika početkom naredne godine naslediti konzervativni nemački političar Kristijan Šmit, a on bi trebao da predvodi pojačane napore da se uklone blokade koje već godinama sprečavaju svaki napredak u BiH, prenela je Hina. Da