Vučić na novogodišnjoj konferenciji: Ambiciozni planovi za sledeću godinu

RTS pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na novogodišnjoj konferenciji za novinare da su ciljevi, uprkos teškim i složenim okolnostima: da se sačuvaju mir i vitalni nacionalni interesi, briga o zdravlju građana i pobeda nad kovidom kao i dalje poboljšanje životnog standarda građana. Poručio je i da je cilj što brža imunizacija, najavljujući nove doze "Fajzerovih" cepiva u januaru. Ističe da se razgovara i sa drugim proizvođačima, sa Istoka i Zapada.

Konferencija za novinare predsednika Republike Srbije 14:14 Izuzetna saradnja s Kinom Povodom smrti pilota Svetislava Vranića, koji je dovezao avion koji je nosio pomoć iz Kine, Vučić je rekao da je to ogroman gubitak za Srbiju i da je on bio jedan od najboljih ljudi koje smo imali u vazduhoplovstvu. Dodaje da će Vranićevoj porodici zauvek ostati to da je on doneo pomoć od ogromnog značaja u trenutku kada smo je željno čekali i kada je malo odakle dolazila. Vučić