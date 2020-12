Janković: Nova godina važan ispit, velika okupljanja rizična

Glas Amerike pre 6 sati

BEOGRAD — U Srbiji je do sada ukupno registrovano 331.775 zaraženih koronavirusom, a umrlo je 3.119 ljudi.

Na bolničkom lečenju je 9.366 pacijenata, a na respiratorima je 283. Vlada Srbije usvojila je nove mere, pa će ugostiteljski objekti 31. decembra i 1. januara raditi do 18h, dok prodavnice mogu da rade do 20h. Svim ostalim danima, sve ostaje otvoreno do 20h i tako će biti do 11. januara. Zabranjeno je i okupljanje više od pet osoba, a članovi Kriznog štaba apelovali su na građane da se ne okupljaju u većem broju ni na privatnim proslavama. Ne propustite: Krizni