Vučić: Prisluškuju me, i mislim da znam ko stoji iza toga

Politika pre 2 sata

Predsednik veruje da će pre kraja 2021. godine prosečna plata u Srbiji biti 570 evra, a prosečna penzija preko 270 evra

Prisluškuju me i mislim da znam ko stoji iza toga, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je to deo pokušaja nekih da na vlast, mimo izbora, dovedu one koji su svojevremeno uništili zemlju. Predsednik je za TV Pink kazao da su to radile domaće službe, ali da je na nadležnim organima da utvrde koje i da li su povezane sa stranim službama. „Mislim da znam ko stoji iza toga, ali ne bih da izlazim s tim u javnost. Nadležni organi se tim poslom bave,