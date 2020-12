Prvi dan 2021. će biti sunčan i topliji

Radio 021 pre 8 sati | Weather2umbrella

Prvi dan 2021. godine u Novom Sadu biće sunčan i topliji.

Minimalna temperatura biće 1, dok će maksimalna biti 10 stepeni. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. U Srbiji u subotu sunčano i toplije, maksimalna temperatura biće 12 stepeni. U toku večeri i noći naoblačenje, pa će u nedelju biti oblačno sa kišom, a maksimalna temperatura biće 9 stepeni. Za vikend košava u pojačanju i u nedelju će biti jaka. Od ponedeljka do Božića umereno do pretežno oblačno, povremeno uz prolaznu kišu. Biće i dalje znatno toplije