Manje od 2.000 zaraženih koronom, dr Janković kaže da je to samo efekat praznika

Noizz pre 6 sati

Prema najnovijim podacima o broju zaraženih korona virusom u Srbiji, za poslednja 24 časa zaraženo je još 1.907 osoba, a preminulo je 38 pacijenata.

Iako su brojke u padu, stručnjaci kažu da se još uvek ne vidi svetlo na kraju tunela. Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković rekao je danas da se smanjuje broj novozaraženih koronom, ali da se ne može govoriti o osetnijem poboljšanju dok su kovid bolnice pune. On kaže da je pritisak na zdravstveni sistem primetno popustio, ali da to ne sme da nas navede da se sada opustimo. - To što su manji brojevi nego prethodnih nedelja jeste povoljno, ali to je jednim